Футбол
Испания крупно обыграла Францию и вышла в финал молодежного ЧЕSportbox.RU 17:01
Сборная Испании крупно обыграла команду Франции в рамках полуфинала молодежного чемпионата Европы. Первыми в матче отличились представители сине-бело-красного триколора: на 16-й минуте пенальти реализовал Жан-Филип Матета. Однако, этот гол стал последним для французской сборной в этом матче.
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