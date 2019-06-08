Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030Metaratings 09:04

Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Как сообщает AS, стороны уже рассмотрели целесообразность данной идеи и намерены создать специальную комиссию для разработки заявки.

Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030

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