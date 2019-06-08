Футбол

Испания и Португалия хотят подать совместную заявку на ЧМ-2030Metaratings 09:04

Руководители Федераций футбола Испании и Португалии обсудили подачу совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Как сообщает AS, стороны уже рассмотрели целесообразность данной идеи и намерены создать специальную комиссию для разработки заявки.
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Чемпионат мира по футболу - 2030 может пройти в Испании и Португалии

Газета.Ru10:05

Испания и Португалия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

RT на русском09:51

Португалия и Испания обсудят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Sports.ru07:56

Испания и Португалия могут совместно провести ЧМ-2030

Матч ТВ08:19

Испания и Португалия могут совместно провести ЧМ-2030

Sportbox.RU08:19

Испания и Португалия обсуждают возможность совместной заявки для проведения ЧМ-2030

Спорт-Экспресс07:54

Испания и Португалия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

ТАСС08:23
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