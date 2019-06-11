Футбол

«Краснодар» поддержал травмированного КлассонаМатч ТВ 02:59

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
«Краснодар» поддержал своего полузащитника Виктора Классона. В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 за сборную Швеции против Испании (0:3) игрок получил повреждение колена. Не исключено, что у хавбека травма крестообразных связок.
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