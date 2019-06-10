Футбол

Испания — Швеция 3:0Sport24.ru вчера в 15:18

Испания — Швеция
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Жорди Альба
24′
27′
Виктор Классон
Якоб Юханссон
Серхио Рамос
64′
Марко Асенсио
Альваро Мората
65′
Родриго Морено
Микель Ойарсабаль
72′
82′
Себастьян Ларссон
Александер Исак
Альваро Мората
85′
86′
Альбин Экдаль
Кристоффер Ольссон
Микель Ойарсабаль
87′
Иньиго Мартинес
Диего Льоренте
88′
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции. В эти минуты шведы встречаются с командой Испании в отборочном матче Евро-2020. В середине первого тайма Классон неудачно приземлился на газон после фола со стороны Жорди Альба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар»: Степень серьезности травмы Классона не ясна

Советский спорт04:01

«Краснодар» поддержал травмированного Классона

Sportbox.RU02:59

У Классона подозрение на травму крестообразных связок

Sports.ruвчера в 21:38

«Краснодар» поддержал травмированного Классона

Матч ТВ02:59

10.06, главные события отборочного этапа Евро-2020, Классон получил травму

Чемпионат02:00

«Краснодар» пожелал Классону скорейшего выздоровления

Спорт-Экспресс02:58

Получивший травму Классон пройдет медобследование 11 июня

Sport24.ru02:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Обновлено в 01:45
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

В Тамбове проходят тренировки женского спецназа

Обновлено в 05:06
Здоровье

Роспотребнадзор забраковал два воронежских пляжа

По микробиологическим показателям установлено несоответствие воды на двух пляжах: в месте отдыха у СК «Локомотив» на улице Панфилова и в реке Усмань в «Боровом» по адресу: ул. Пляжная, 1В.
Обновлено в 01:13
Политика

Додон отменил декрет о роспуске парламента Молдавии

"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", - сказал Додон.
Обновлено в 04:22
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Мальчик растолстел в полтора раза ради спасения отца

Обновлено в 05:03
Общество

Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИДа в Москве

Памятник расположится напротив здания МИДа, где Примаков работал несколько лет, уточнил агентству помощник президента РФ, председатель оргкомитета Примаковских чтений Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия

Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»

Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Политика

Девять сенаторов осенью покинут Совет Федерации

Кто уходит из Совета Федерации После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Ургант открестился от ребенка возлюбленной

62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова

Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Политика

«Невские новости» уволили сотрудника за поддержку Голунова

Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому

Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения

Белград рассчитывает на помощь России и КНР в вопросе закупок вооружения для самозащиты на случай возможного конфликта на Балканах, но сделает все, чтобы избежать его, заявил глава минобороны Сербии Александр Вулин.
Обновлено в 07:27
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Кино

Фильм финалистки «Голоса» Ян Гэ открыл «Кинотавр»

Фильм режиссера и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ «Троица» открыл конкурсную программу российского открытого кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 12:52
Авто

FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года

FAW Besturn X40 вышел в продажу на домашнем рынке около 2 лет назад.
Обновлено в 06:53
Кино

«С любовью, Антоша»: Появился трейлер фильма про Антона Ельчина

Обновлено в 04:00
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Политика

Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря

Керченский пролив является международным, а запасы газа в Чёрном море позволили бы Украине обеспечить энергетическую самостоятельность, заявила представитель Киева на слушаниях в гаагском арбитраже Елена Зеркаль.
Обновлено в 07:47
Политика

МИД России назвал условие выплаты задолженности в Совет Европы

В январе в Совете Европы заявили, что Россия должна погасить свою задолженность в €60 млн вне зависимости от того, решит она остаться в составе организации или нет.
Обновлено в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное