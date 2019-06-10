Футбол

Классон травмировался в матче с ИспаниейЕвро-футбол.ру 15:41

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон получил травму в последнем матче перед коротким летним отпуском. 27-летний швед в матче с испанцами повредил голеностоп и вынужден был досрочно покинуть поле уже на 27-й минуте.
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Игрок «Краснодара» получил травму в матче за сборную Швеции

Матч ТВ15:57

Классон получил травму в матче с Испанией, швед не смог сам покинуть поле

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Классон получил травму в матче с Испанией и ушел с поля только с помощью врачей

Sports.ru15:18

Испания – Швеция: Классон не смог самостоятельно покинуть поле из-за травмы

Спорт-Экспресс15:12

Испания – Швеция. Стартовые составы

Советский спорт13:46

Классон вновь получил травму в матче сборных, теперь все куда серьезнее

Спорт день за днем15:39

Игрок «Краснодара» Классон получил травму в матче за сборную Швеции

Sport24.ru15:18
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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Общество

Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении

Сын продюсера Бари Алибасов-младший, в свою очередь, сообщал, что его отец 10 июня ненадолго очнулся.
Обновлено в 15:42
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

Первые поезда пойдут по Крымскому мосту в начале декабря, а продажа билетов будет открыта за 45 суток до открытия движения, сообщили в руководстве "Крымской железной дороги".
Обновлено в 04:55
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 02:52
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора 10 июня обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества.
Обновлено в 13:46
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Общество

У должников по алиментам взыщут имущество, оформленное на других

Как отмечается в пояснительных материалах к проекту, сейчас многие должники, чтобы не платить, просто не оформляют объекты в личную собственность и не открывают на свое имя банковские счета.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Пассажирка самолета по ошибке открыла запасной выход вместо туалета

Женщина по ошибке открыла запасной выход вместо двери в туалет, сообщает Independent.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Константин Хабенский на «Кинотавре» выступил в поддержку Голунова

Обновлено вчера в 14:51
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Космос

10 июня Юпитер приблизится на кратчайшее расстояние к Земле

Обновлено 08 июня в 07:37
Авто

Очень странный Mazdarati выставили на продажу в Канаде за $8000

Заявленный продавцом пробег автомобиля составляет 181 тыс. км. За выставленный на продажу экземпляр просят 8 тыс. долларов.
Обновлено в 09:20
Космос

Космическая станция Orion Span доступна для бронирований

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Селена Гомес избавилась от последних напоминаний о Бибере

Хотя роман Селены и Джастина внезапно оборвался больше года назад, и с тех пор Бибер уже успел жениться на другой, Гомес, похоже, до недавнего времени все еще лелеяла надежду на воссоединение с любимым.
Обновлено в 15:30
Авто

В мае продажи автомобилей с пробегом рухнули в России

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», по итогам мая этого года в России было продано 428 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 06:16
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Футбол

Черчесов — о ротации состава: Не знаю такого слова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, планируется ли ротация состава перед матчем с Кипром.
Обновлено в 07:45
Религия

На Украине школьницу не пустили на выпускной из-за «неправильной» веры

Обновлено в 16:23
Футбол

Отец Дзагоева рассказал о возможном переход сына в мексиканский «Тигрес»

Тарел Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский "Тигрес", сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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