Футбол

Испания — Норвегия 2:1ProstoProSport вчера в 17:38

Испания — Норвегия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
16′
35′
Кристоффер Айер
51′
Тарик Эльюнусси
Дани Себальос
53′
53′
Стефан Юхансен
55′
Тарик Эльюнусси
Бйорн Йонсен
56′
Мартин Эдегор
Мохамед Эльюнусси
Иньиго Мартинес
64′
65′
Джошуа Кинг
Серхио Рамос
71′
74′
Бйорн Йонсен
Дани Себальос
Серхио Каналес
74′
Даниэль Парехо
Родриго Эрнандес
77′
77′
Стефан Юхансен
Ола Камара
Альваро Мората
Хайме Мата
89′
Футболисты сборной Испании в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Норвегии. Встреча, прошедшая в субботу в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Родриго и Серхио Рамос.
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