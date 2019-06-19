Испанцы вырвали победу у Бельгии на чемпионате ЕвропыМатч ТВ 14:31

Сборная Испании обыграла Бельгию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол на 7-й минуте забил полузащитник испанцев Даниэль Ольмо. Бельгийцы сравняли счет в середине первого тайма усилиями Себастьяна Борнау.

Испанцы вырвали победу у Бельгии на чемпионате Европы

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