Футбол

Испанцы вырвали победу у Бельгии на чемпионате ЕвропыМатч ТВ 14:31

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Сборная Испании обыграла Бельгию в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол на 7-й минуте забил полузащитник испанцев Даниэль Ольмо. Бельгийцы сравняли счет в середине первого тайма усилиями Себастьяна Борнау.
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