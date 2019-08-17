Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом ШойгуИзвестия 19:31
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Эксплуатацию старых автомобилей хотят запретить в России
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Происшествия
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Общество
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Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром
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Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Турбонашествие, революции и ананасовый сок: чем жил гоночный мир в июле 1979-го?
Как Чэпмен Холлу заочно долг отдавал Летом 1979-го в Европе внимательно следили за событиями в ведущем американском чемпионате для гоночных машин.
Обновлено в 22:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:09
Здоровье
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Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
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Обновлено в 08:38
Политика
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Обновлено вчера в 13:18
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Общество
Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат
Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
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Технологии
Китайцы создали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Китайский бренд Segway-Ninebot Group показал электросамокат, который может вернуться на зарядную станцию без водителя.
Обновлено в 13:59
Общество
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Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
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Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
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Обновлено в 15:05
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
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Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Джулия Ванг высказалась о смене пола
Обновлено в 14:10