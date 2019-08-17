Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом ШойгуИзвестия вчера в 19:31
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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с чего всё началось
Читатели испанского издания El Confidencial отреагировали на инцидент, когда истребитель ВВС Испании из подразделения НАТО сблизился с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой.Газета.Ruвчера в 20:31
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