Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом ШойгуИзвестия 19:31
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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