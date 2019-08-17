Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом ШойгуИзвестия вчера в 19:31

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Читатели испанского издания El Confidencial
 отреагировали на инцидент, когда истребитель ВВС Испании из подразделения НАТО сблизился с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой.
Газета.Ruвчера в 20:31

Подробнее о событии

Читатели El Confidencial раскритиковали свои ВВС за инцидент с бортом Шойгу

РИА Новости03:26

Жителей Испании возмутили собственные ВВС, которые приблизились к самолету Шойгу

URA.Ruвчера в 20:36

Читатели в Испании об инциденте с испанским истребителем и самолетом Шойгу над Балтийским морем: что мы там забыли? Союзнический долг!

ИноСМИвчера в 13:35

Что там забыли? Испания оценила приближение своих ВВС к самолету Шойгу

РЕН ТВвчера в 21:37

Испанцы отреагировали на сближение своего истребителя с самолетом Шойгу

Газета.Ruвчера в 20:31

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Известиявчера в 19:31

Испанцы раскритиковали своего пилота за сближение с самолетом Шойгу

Телеканал 360°вчера в 22:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Обновлено в 03:01
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Следственный комитет России начал проверку по факту экстренной посадки самолета «Хабаровских авиалиний» в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 04:39
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Обновлено в 03:32
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Космос

Итальянский астронавт сыграл первый диджейский сет на МКС

Первым диджеем в космосе стал 42-летний итальянский астронавт Лука Пармитано.
Обновлено 14 августа в 01:46
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Обновлено 15 августа в 18:01
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Теннис

Светлана Кузнецова: «Лет в 7-8 Рублев играл в безрукавке, как у Надаля. А руки тоненькие. Очень смешно»

Россиянка Светлана Кузнецова после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати рассказала о молодых российских теннисистах: Данииле Медведеве, Карене Хачанове и Андрее Рублеве.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Бавария» и «Барселона» договорились о переходе полузащитника Коутиньо

Обновлено вчера в 19:13
Политика

В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае размещения военного контингента США в Польше, заявил РИА Новости член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича.
Обновлено в 04:28
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря вблизи рек.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия

В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек

Обновлено в 03:24
Кино

Фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в России

Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Кино

Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»

Американский актер и режиссер Питер Фонда, прославившийся благодаря своей роли в фильме "Беспечный ездок", скончался в возрасте 79 лет, сообщает журнал People со ссылкой на заявление его семьи.
Обновлено вчера в 19:23
Общество

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски на 13 млн рублей

Обновлено вчера в 11:03
Авто

GM выпустила новый аналог Chevrolet Enjoy за 400 тысяч рублей

Обновлено в 00:57
Баскетбол

Прохоров продал «Бруклин» за рекордную сумму в $2,35 млрд

Общая сумму сделки составила 2,35 млрд долларов. В апреле 2018 года Цай выкупил у Прохорова 49 процентов акций клуба за 1 млрд долларов.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Росавиации рассказали о жесткой посадке А321 в Жуковском

Обновлено 15 августа в 01:16
Общество

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

«Рубин» может весь сезон играть на «Центральном»

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», из-за проведения чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills на «Казань Арене» попросту не успеет восстановиться газон до конца сезона-2019/20.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное