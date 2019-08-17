с чего всё началось

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

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