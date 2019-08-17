Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом ШойгуИзвестия вчера в 19:31
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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с чего всё началось
Читатели испанского издания El Confidencial отреагировали на инцидент, когда истребитель ВВС Испании из подразделения НАТО сблизился с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу над Балтикой.Газета.Ruвчера в 20:31
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Обновлено вчера в 23:49
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Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин
В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.
Обновлено в 07:12
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Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль.
Обновлено в 07:09
Футбол
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Обновлено вчера в 18:49
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WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Обновлено 15 августа в 18:49
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Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Авто
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Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
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Обновлено в 03:01
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Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
В Грузии владельцы отелей протестуют из-за срыва туристического сезона
Обновлено вчера в 09:00
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Обновлено в 03:51
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
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Обновлено вчера в 13:05
Общество
Лидеру группы «Чайф» вернули пропавшую семейную реликвию спустя 25 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручили лидеру группы "Чайф" Владимиру Шахрину "Москвич-401" 1954 года выпуска, который когда-то принадлежал деду музыканта.
Обновлено в 06:58
Игры
Первый игровой тест Remnant: From the Ashes на «максималках»
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В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52