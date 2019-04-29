Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в ТурцииГазета.Ru 18:30

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт". Инцидент произошел в столовой отеля. Исмаилов предложил Минееву выйти поговорить, но услышал отказ, после чего ударил его в челюсть.

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

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