Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в ТурцииГазета.Ru 18:30
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт". Инцидент произошел в столовой отеля. Исмаилов предложил Минееву выйти поговорить, но услышал отказ, после чего ударил его в челюсть.
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Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Хоккей
«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено в 07:20
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Обновлено в 12:07
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Энергетика
«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон»
«Неизвестный в Ростовской области застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты», - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ МВД.
Обновлено в 15:52
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Музыка
СМИ: гитарист Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце
Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.
Обновлено в 19:11
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Политика
На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты
Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»
Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия
На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды
Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Военные расходы России снижаются второй год подряд
Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
Обновлено в 19:06
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Футбол
Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»
Никто не может его винить в потерянных очках.
Обновлено в 14:43
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Космос
ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»
Военно-морские силы США подали патент на сверхсекретный самолет, напоминающий «летающую тарелку».
Обновлено в 05:18
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Экономика
Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию
Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11