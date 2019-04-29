Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в ТурцииГазета.Ru 18:30

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт". Инцидент произошел в столовой отеля. Исмаилов предложил Минееву выйти поговорить, но услышал отказ, после чего ударил его в челюсть.
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Российские бойцы ММА устроили драку в турецком отеле: видео

ТК Звезда19:02

«Трусливая шавка»: боец Исмаилов о конфликте с Минеевым в турецком отеле

РЕН ТВ19:04

Боец Исмаилов рассказал о подробностях конфликта с Минеевым в Турции

RT на русском18:45

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Газета.Ru18:30

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Sportbox.RU17:14

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Матч ТВ17:14

«Готов повторить без разнимающих лиц». Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции

Sport24.ru17:56
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Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

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«Каролина» увеличила счет в серии с «Айлендерс»

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Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
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Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

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Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео

Обновлено в 12:15
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Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

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Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

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«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Энергетика

«Северный поток – 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку – 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Происшествия

Неизвестный застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон»

«Неизвестный в Ростовской области застрелил водителя фуры на трассе М-4 «Дон» в районе развязки перед поворотом на город Шахты», - говорится в сообщении со ссылкой на ГУ МВД.
Обновлено в 15:52
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Музыка

СМИ: гитарист Ронни Вуд рассказал о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана.
Обновлено в 19:11
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество

Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга

В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Политика

На парламентских выборах в Испании побеждают социалисты

Премьер Испании Педро Санчес объявил досрочные парламентские выборы после того, как в феврале конгресс депутатов отказался утвердить проект государственного бюджета правительства социалистов.
Обновлено в 16:19
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Аудиторы проверят аккаунты Киркорова, Королевой и других звезд из-за шумихи вокруг финала шоу «Голос.Дети»

Аудиторам предстоит проанализировать все документы от компании-оператора, которая проводила голосование, сравнить плотность подачи голосов по времени, а также выяснить, мог ли пиар некоторых селебрити в соцсетях настолько эффективно повлиять на победу Абрамовой.
Обновлено в 14:08
Происшествия

На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды

Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие

Военные расходы России снижаются второй год подряд

Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в результате Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами и расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.
Обновлено в 19:06
Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны

В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
Футбол

Сульшер: «Никто не может винить Де Хеа в потерянных очках»

Никто не может его винить в потерянных очках.
Обновлено в 14:43
Авто

Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто

Обновлено в 14:00
Космос

ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»

Военно-морские силы США подали патент на сверхсекретный самолет, напоминающий «летающую тарелку».
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Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления

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Экономика

Премьеры ЕАЭС обсудят решение по ввозу молока из Белоруссии в Россию

Издание напоминало, что решение ЕЭК является реакцией комиссии на ограничения Россельхознадзором поставок в РФ молочной продукции из Белоруссии.
Обновлено в 17:11
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Владимир Минеев
Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.
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Магомед Гасанович Исмаилов
Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций M-1 Global, Fight Nights Global и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.
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