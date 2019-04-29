Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в ТурцииГазета.Ru 18:30

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт". Инцидент произошел в столовой отеля. Исмаилов предложил Минееву выйти поговорить, но услышал отказ, после чего ударил его в челюсть.
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Российские бойцы ММА устроили потасовку перед турниром

Вести.Ru19:47

«Трусливая шавка»: боец Исмаилов о конфликте с Минеевым в турецком отеле

РЕН ТВ19:04

«Готов повторить без разнимающих лиц». Исмаилов рассказал о драке с Минеевым в Турции

Sport24.ru17:56

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Газета.Ru18:30

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Sportbox.RU17:14

СМИ: Исмаилов и Минеев устроили потасовку в Турции

Матч ТВ17:14

Боец Исмаилов рассказал о подробностях конфликта с Минеевым в Турции

RT на русском18:45
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Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено в 18:23
Происшествия

Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин

Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество

Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Культура

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе

«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

72-летний француз Жан-Жак Савен за четыре месяца в бочке пересек Атлантический океан.
Обновлено в 06:01
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Экономика

Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»

В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Транспорт

Будущее украинских городов: привычные «скотовозки» или современный электротранспорт (УНIАН, Украина) (УНИАН)

По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес

Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии

После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Культура

Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

Совершенно неожиданно, по мнению телезрителей, победу одержала дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 26 апреля в 23:08
Политика

Во Франции выступили против антироссийских санкций

Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено в 20:53
Музыка

Певица Алсу отказалась комментировать победу дочери на шоу «Голос.Дети»

Обновлено в 05:15
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Энергетика

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Культура

Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)

"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:28
Путешествия

Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей

Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Командование ВСУ перебросило под Донецк подразделение диверсантов

По данным разведки ДНР, в район Красногоровки «были переброшены дополнительные подразделения 74-го отдельного разведывательного батальона», которые специализируются на проведении диверсионно-разведывательных операций.
Обновлено в 14:02
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Политика

Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине

Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие

Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО

Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
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Владимир Минеев
Российский кикбоксер, боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира, мастер спорта. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.
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Магомед Гасанович Исмаилов
Российский боец без правил
Российский боец смешанного стиля, представитель полутяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций M-1 Global, Fight Nights Global и др. Является титулованным спортсменом-любителем, чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и вольной борьбе.
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