Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в ТурцииГазета.Ru 18:30
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт". Инцидент произошел в столовой отеля. Исмаилов предложил Минееву выйти поговорить, но услышал отказ, после чего ударил его в челюсть.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Одним из погибших при крушении самолета Як-18 в Хабаровском крае стал глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы
В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке
72-летний француз Жан-Жак Савен за четыре месяца в бочке пересек Атлантический океан.
Обновлено в 06:01
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Экономика
Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Будущее украинских городов: привычные «скотовозки» или современный электротранспорт (УНIАН, Украина) (УНИАН)
По словам Гриценко, имеющийся парк городского электрического транспорта Украины почти полностью физически изношен и требует обновления.
Обновлено в 20:34
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал
Совершенно неожиданно, по мнению телезрителей, победу одержала дочь известной певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено 26 апреля в 23:08
Политика
Во Франции выступили против антироссийских санкций
Французская партия "Национальное объединение" намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне, пишет газета "Известия".
Обновлено в 20:06
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
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«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Культура
Первая персональная выставка Лоры Белоиван «Время-Ночь» открылась в «Артэтаже» (16+)
"Артэтаж" сегодня, 27 апреля, открыл персональную выставку Лоры Белоиван — писателя, блогера, художника и директора реабилитационного центра "Тюлень".
Обновлено в 19:35
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 08:28
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Командование ВСУ перебросило под Донецк подразделение диверсантов
По данным разведки ДНР, в район Красногоровки «были переброшены дополнительные подразделения 74-го отдельного разведывательного батальона», которые специализируются на проведении диверсионно-разведывательных операций.
Обновлено в 14:02
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Сербский лидер Александар Вучич сказал в воскресенье вечером в эфире телеканала Pink, что намерен бороться за Сербию на саммите западнобалканских государств в Берлине, хотя окажется там единственным противником независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 19:18
Армия и оружие
Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО
Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20