Накануне завершился товарищеский матч Катар — Исландия. Встреча прошла в Бельгии и завершилась со счетом 2:2. Счет был открыт на 3-й минуте матча.

Исландия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче

Футбол Футбол Сборная Нидерландов вышла в финальный турнир Лиги наций Сборная Германии (2) финишировала третьей и в следующем розыгрыше турнира выступит в лиге B. Финальный турнир первого розыгрыша Лиги наций УЕФА пройдет с 5 по 9 июня 2019 года.

Футбол Футбол Тренер Швеции: поединок против России станет настоящим финалом Главный тренер сборной Швеции Янне Андерсон в преддверии заключительного поединка группового этапа Лиги наций против России рассказал о значимости встречи.

Футбол Футбол Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.

Футбол Футбол «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».

Футбол Футбол Секретарь ОНК сообщил, что Кокорин заболел в СИЗО Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка», заболел.

Футбол Футбол «Енисей» изучает инцидент с главным тренером Аленичевым После публикаций о главном тренере красноярского "Енисея" Дмитрии Аленичеве, предположительно, попавшемся нетрезвым за рулем, клуб выступил с официальным заявлением.

Футбол Футбол Луис Суарес прокомментировал проблемы Дембеле в «Барселоне»

Футбол Футбол Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию» Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Гризманн: лучшим тренером для сборной Франции мог бы стать Зидан Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан мог бы стать отличным тренером для национальной команды.

Футбол Футбол 15 российских клубов подозреваются в договорных матчах Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.

Футбол Футбол Бонавентура пропустит до восьми месяцев из-за травмы колена

Футбол Футбол Марио Фернандес восстановится к ближайшим матчам РПЛ Сообщается, что 28-летний защитник будет готов сыграть в ближайших матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), однако пропустит встречу Лиги наций против сборной Швеции.

Футбол Футбол Пауло Дибала: «Футболисты сборной Аргентины хотят возвращения Месси» Нападающий сборной Аргентины и "Ювентуса" Пауло Дибала признался, что футболисты национальной команды хотят возвращения форварда Лионеля Месси.