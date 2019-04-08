Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военныхLenta.ru 17:46
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
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