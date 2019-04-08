Армия и оружие

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военныхLenta.ru 17:46

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рука двигалась: Транспортировка раненых российских военных в пикапе боевиков по бездорожью могла им стоить жизни

Царьград21:18

«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных

Lenta.ru17:46

МОЛНИЯ: ИГИЛ публикует кадры с захваченными российскими военными

Rusvesna.su17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Космос

NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

Обновлено вчера в 08:39
Транспорт

ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД

Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Общество

IDNES (Чехия): из Владивостока на Байкал. Как я познал Россию (iDNES.cz)

Владивосток Если в азиатской части моего плана путешествия и была какая-то конкретная точка, то это Владивосток.
Обновлено в 20:02
Наука

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено 05 апреля в 08:22
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

Актриса Театра на Таганке Рената Сотриади сообщила на своей странице в Facebook, что скончалась вдова народного артиста РСФСР Валерия Золотухина Тамара Золотухина.
Обновлено в 03:45
Общество

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Общество

«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом

В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Пьяные украинские военные насмерть забили мужчину в Луганской области

Обновлено в 14:23
Происшествия

В Хабаровске полицейский спас мужчину из горящей машины

Обновлено в 21:16
Армия и оружие

США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи

США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Наука

Останки крокодила возрастом 150 миллионов лет найдены в Германии

Специалисты из Шотландии, находящиеся на раскопках в южной части Германии, сделали удивительное открытие, обнаружив останки жившего 150 миллионов лет назад динозавра.
Обновлено 05 апреля в 12:10
Кино

Лучшие российские анимационные проекты отметят премией «Икар» в Москве

Победителей V анимационной премии объявят в День российской анимации - 8 апреля - в Московском международном университете.
Обновлено в 17:10
Хоккей

Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата.
Обновлено в 13:47
Космос

Новые российские модули МКС защитят отечественной бронежилетной тканью

Научно-энергетический и узловой модули, которые через несколько лет введут в состав российского сегмента Международной космической станции, получат противометеоритную защиту из отечественной бронежилетной ткани, говорится в материалах журнала ракетно-космической корпорации «Энергия» «Космическая техника и технологии».
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Обновлено в 10:30
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Хоккей

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:46
Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета

Обновлено в 18:04
Космос

Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать

Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Здоровье

Молоко, вызывающее отравление, найдено в Приморье

В партии сырого молока из Находки выявлены нарушения.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Видео: Попавший в ДТП грузовик засыпал проезжую часть карамелью

В результате ДТП на МКАД проезжая часть оказалась засыпана карамелью. Этот груз вез попавший в аварию автомобиль.
Обновлено в 19:26
Общество

«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу

Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Главное