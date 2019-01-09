Футбол
Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Sport24.ruвчера в 15:02
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Иско так огорчен положением в «Реале», что поставил отчаянный лайк посту с критикой Солари
Eurosport.ruвчера в 16:26
Болельщик твитнул «Солари скорее поставит в состав себя самого, чем Иско». Испанец лайкнул пост
Бомбардир.рувчера в 15:16
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:21, Ашберн
Футбол
РПЛ выдвинула кандидатуру Дюкова на пост президента РФС
Российская премьер-лига провела заседание, на котором приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Российского футбольного союза Александра Дюкова.
Обновлено в 06:11
Футбол
Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился первым голом за "горожан".
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Аяз Гулиев: «„Спартак“ предложил вернуться — согласился сразу»
Полузащитник Аяз Гулиев поделился эмоциями от возвращения в «Спартак» и прокомментировал начало тренировочного сбора красно-белых в Дубае.
Обновлено в 06:17
Футбол
В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»
В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Монако» вышел в полуфинал Кубка Лиги в матче с 22 пенальти
«Монако» выбил «Ренн» по пенальти в четвертьфинале Кубка Лиги.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор без Акинфеева
Московский ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор, который пройдёт в Испании.
Обновлено в 03:05
Футбол
Игрок «Чертаново» Зиньковский перешел в «Крылья Советов»
Полузащитник московского футбольного клуба "Чертаново" Антон Зиньковский стал игроком "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
Футбол
Боккетти, Жиго, Ещенко и Фернандо тренируются в зале
На занятие не вышли защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, а также полузащитники Самуэль Жиго и Фернандо.
Обновлено в 03:29
Футбол
Жирона — Атлетико 1:1
9 января между коллективами «Жирона» и «Атлетико» (Мадрид) на стадионе «Эстади Мунисипал де Монтиливи» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Испании сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 15:23
Футбол
Бывший тренер «ПСЖ» Комбуаре возглавил «Дижон»
Контракт с Комбуаре, который ранее тренировал «ПСЖ» и «Ланс», заключен до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае, если тренеру удастся сохранить место в лиге 1. «Дижон» провел в текущем сезоне чемпионата Франции 18 матчей и с 16 очками занимает 18-е место.
Обновлено в 06:12
Футбол
Влашич: Не чувствую привилегированности «Зенита»
Полущашитник рассказал, что в ЦСКА ему говорили о привилегированности «Зенита», однако игрок не почувствовал, что судьи относятся к петербургской команде как-то иначе.
Обновлено в 00:50
Футбол
Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком
Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 03:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выплатил неустойку Моуринью
«Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью неустойку после увольнения.
Обновлено в 06:14
Футбол
Милевский покинул «Кишварду» и вернется в брестское «Динамо»
Нападающий Артем Милевский вернется в брестское «Динамо», которое покинул в августе 2018 года.
Обновлено в 04:40
Футбол
Томас Тухель: «Второго пенальти не было, это не грубая игра»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал домашнее поражение от «Генгама» в четвертьфинале Кубка лиги (1:2) и завершение выступления в турнире.
Обновлено вчера в 20:54