Футбол

Иско поставил лайк под постом с критикой главного тренера «Реала»
Sport24.ru
15:02

Хавбек не получает достаточного количества игровой практики и выразил свое недовольство этим, поставив лайк под постом болельщика «Реала» в твиттере с критикой Солари.
Sport24.ru15:02

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Иско лайкнул запись в «Твиттере» с критикой главного тренера «Реала»

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Sport24.ru15:02

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Иско так огорчен положением в «Реале», что поставил отчаянный лайк посту с критикой Солари

Eurosport.ru16:26
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Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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