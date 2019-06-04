Футбол
Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной женыСпорт-Экспресс 02:19
Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca. Главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста и планирует расстаться с ним. На его месте "Реал" видит Луку Йовича, купленного у франкфуртского "Айнтрахта".
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Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Дело о крушении катамарана «Елань 12» в Волгограде передано в суд
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих волгоградцев, обвиняемых в нарушении правил безопасности работы транспорта, утвердил заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.
Обновлено в 03:10
Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
Обновлено в 05:14
Экономика
Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился
В феврале 2016 г. была упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), и часть ее функций валютного контроля перешла к Федеральной налоговой службе (ФНС).
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
«Как Мэнсон»: певица Елка заметно похудела и резко сменила имидж
Популярная исполнительница решилась на резкую смену имиджа. Если раньше ее образ был необычным, то теперь ставка явно сделана на эпатаж.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку БПЛА террористов в провинции Хама
Обновлено вчера в 18:24
Общество
ФСБ запросила ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Москва / AbsolutTV.ru / Новости / ФСБ затребовала ключи шифрования Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, однако компания не желает их передавать, так как в этом случае посторонним лицам станут доступны пароли пользователей всей системы безопасности «Яндекса».
Обновлено вчера в 08:11
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Министром информатизации Татарстана стал Айрат Хайруллин
Напомним, в прошлогоднем «Народном рейтинге мэров Татарстана», подготовленном «ФедералПресс», Хайруллин занял первое место в номинации «Самый заслуженный».
Обновлено в 04:44
Авто
Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?
Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29