Футбол
Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной женыСпорт-Экспресс 02:19
Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca. Главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста и планирует расстаться с ним. На его месте "Реал" видит Луку Йовича, купленного у франкфуртского "Айнтрахта".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Почти 40% россиян согласились бы отказаться от пластиковых пакетов
По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 85% россиян допускают возможность отказа в той или иной степени от использования пластиковых пакетов, при этом только 25% россиян используют их повторно.
Обновлено в 06:41
Энергетика
Гройсман пообещал обязать «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство обяжет «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения, а также инициирует проверку формирования этой цены.
Обновлено в 05:22
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Обновлено в 06:07
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Кино
На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:48
Путешествия
Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного
Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено в 05:25
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Авто
В Тульской области официально запущен автомобильный завод Great Wall
Сегодня в индустриальном парке Узловая официально открыли производство по выпуску кроссоверов, рамных внедорожников, пикапов и легковых автомобилей.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Гендиректор Шереметьево объяснил проблемы с выдачей багажа
Гендиректор международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко рассказал, почему возникли задержки в выдаче багажа пассажирам.
Обновлено в 06:19
Экономика
Всемирный банк предрек замедление российской экономики
Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Германии потерпел крушение воздушный шар
Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Финансы
Кабмин Украины утвердил стратегию управления госдолгом на три года
Правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019—2022 годы с учётом макроэкономических прогнозов и бюджетной политики.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Культура
Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера
Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50