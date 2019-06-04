Футбол

Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной женыСпорт-Экспресс 02:19

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Полузащитник "Реала" Иско не хочет покидать клуб, сообщает Marca. Главный тренер команды Зинедин Зидан не рассчитывает на футболиста и планирует расстаться с ним. На его месте "Реал" видит Луку Йовича, купленного у франкфуртского "Айнтрахта".
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Иско хочет остаться в «Реале» из-за беременной девушки

Sport24.ru05:28

Иско не хочет уходить из «Реала» из-за беременной жены

Спорт-Экспресс02:19

«Реал» готов выслушать предложения по Иско

Матч ТВ01:15

«Реал» готов выслушать предложения по Иско

Sportbox.RU01:15

Источник: Иско не хочет уходить из «Реала»

Sport.ru04:00

«Реал» хочет расстаться с Иско

Газета.Ruвчера в 16:23
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Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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