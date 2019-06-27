Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом. Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2021 года.
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