Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом. Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2021 года.
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Экономика
В России выросла стоимость обучения в вузах
По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.
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«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани
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УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией».
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Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
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Эксперты NASA вычислили размер Тунгусского метеорита, который в 1908 году рухнул на безлюдную территорию Сибири.
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Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
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Наука
В Крыму найдены кости гигантской птицы
В Крыму при строительстве трассы «Таврида» обнаружены кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса, сообщает Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.
Обновлено в 08:06
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов»
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.
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Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%
Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Бурятии пилот отказался лететь на Ан-24 и остался жив
Изначально на самолете Ан-24, который совершил жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска, должен был лететь пилот Михаил Большедворский.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Новые военные разработки представили Путину на форуме «Армия-2019»
Президент России Владимир Путин посетил форум «Армия-2019» и посмотрел на проекты, созданные военным инновационным технополисом «Эра».
Обновлено в 09:16
Авто
В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur
Московский завод Renault выпустил стотысячный Renault Kaptur. Юбилейным кроссовером оказалась машина в версии 4х4.
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Происшествия
В действиях ударившей женщину судьи не нашли хулиганства
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы Людмилы Пономаренко, которая просила наказать судью Динского районного суда Светлану Дубовик.
Обновлено в 03:58
Футбол
«Ливерпуль» оформил трансфер нидерландского защитника
Обновлено в 05:28
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
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Экономика
В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета
Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Единоборства
Штырков покинул UFC после проваленного допинг-теста
Напомним, Штырков подписал контракт с UFC 19 марта 2019 года, после чего отправился на допинг-тест, который не выявил в его крови запрещенных веществ, однако, второй допинг-контроль подтвердил наличие в организме россиянина пиктограмма вещества для набора мышечной массы.
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ФСБ: кибероружие США попало «не в те руки»
Аналитики Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ утверждают, что самые крупные центры управления кибератаками сосредоточены в США и Европе.
Обновлено в 09:41
Кино
Фильмы на «Ночь кино» зрители выберут голосованием
В России 24 августа пройдет ежегодная акция «Ночь кино». Всю ночь в кинотеатрах будут проходить показы популярных отечественных фильмов.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Обновлено в 07:07