Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом. Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Политика
ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных
По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Кино
Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт
Обновлено в 02:48
Футбол
«Барселона» приобрела голкипера «Валенсии» Нето
Обновлено в 05:35
Политика
США и Китай прервут торговую войну
США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне.
Обновлено в 02:10
Энергетика
Бензин в Казахстане стоит в два раза дешевле, чем в России
Жители приграничных с Казахстаном областей ездят туда заправляться Россияне продолжают недоумевать, почему в соседнем Казахстане российский бензин стоит в два раза дешевле.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В России военные получили новые комплексы «Листва»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская армия скоро получит совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
Обновлено в 03:49
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика
Дмитрий Медведев утвердил программу мер по борьбе с картелями
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей и иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 годы, сообщил он на заседании правительства в четверг.
Обновлено в 06:37
Путешествия
Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов
Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Диетологи рассказали о полезных жирах для здоровья
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие жиры могут быть полезны для организма.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
«Крылья Советов» готовы подписать хорватского нападающего
Самарские "Крылья Советов" близки к подписанию хорватского нападающего загребского "Локомотива" Деяна Радоньича, сообщает Sport24.
Обновлено в 06:40
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Путешествия
Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность
С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Общество
Приставы в Петербурге лишили прав 3400 водителей из-за долгов
В Петербурге более 3400 водителей не имеют права садиться за руль из-за существующих у них долгов.
Обновлено в 06:21
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Общество
Расширен список профессий для прибавки к пенсии сельчанам
Постановлением от 25 июня правительство расширило список профессий.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Ливерпуль» приобрел 17-летнего защитника «Зволле»
Обновлено в 05:16
Общество
Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00