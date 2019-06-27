Футбол
Иско может заменить Сильву в «Манчестер Сити»Спорт-Экспресс вчера в 23:33
Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Как утверждает Marca, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардьола видит в 27-летнем испанце замену Давиду Сильве, который объявил, что покинет "горожан" следующим летом. Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2021 года.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
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Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Бурятии
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В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
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Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
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Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору зонта
Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
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Хоккей
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Украинская сторона провела учения в Азовском море
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Обновлено в 03:40
Наука
В России представили новый отечественный самолет
Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
Обновлено вчера в 01:39
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Forbes назвал лучший российский вуз
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня.
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Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено 25 июня в 07:15
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Технологии
Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов
Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Экономика
Генеральный директор «Магнита» ушла с должности
Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском
В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai.
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Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет.
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Общество
Рестораторов попросили закрыть летние веранды в Москве из-за непогоды
Московским рестораторам рекомендовали временно закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в четверг, 27 июня.
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Происшествия
В ДТП в Челябинске пострадали шесть человек
В Челябинске сегодня 27 июня около 3:10 на Бродокалмакском тракте (СНТ Учитель) ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, в результате чего травмы получили шесть человек.
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Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Технологии
Качество и стиль вождения россиян оценят с помощью сервиса
Для оценки качества вождения сервис сможет использовать данные операторов телематических и сервисных платформ (параметры движения, состояние систем и агрегатов ТС), данные ГИБДД, ЭРА-ГЛОНАСС, различных корпоративных систем датчиков на самом автомобилей.
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Авто
В России названы города с самым большим количеством автомобилей
Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
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Балотелли тренируется с «Брешией»
Обновлено в 02:15