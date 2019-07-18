Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ 18:54
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
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Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки
Обновлено в 12:17
Общество
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Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
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Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
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Политика
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Политика
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Обновлено в 00:10
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
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Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Экономика
Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост
Обновлено 15 июля в 14:32
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Музыка
В Лондоне представили первый российско-британский оркестр
В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Футбол
«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков
После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Авто
АвтоВАЗ начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Политика
Стали известны участники вторых теледебатов демократов в США
Стали известны имена участников вторых теледебатов среди кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:02
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Обновлено в 14:25
Космос
В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки
Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
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Здоровье
Находкинская стоматология растит новое поколение врачей
В ближайшее время планируем открывать в филиале поликлиники вторую смену – так что работы хватит всем.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам
Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
Экономика
Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль
Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07