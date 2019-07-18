Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ 18:54

2 фото
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Реал» оценил своего игрока в €80 млн

Газета.Ru20:21

«Реал» готов продать Иско за 80 миллионов евро и оставить Хамеса

Спорт-Экспресс19:04

«Реал» готов продать Иско за € 80 млн

Чемпионат17:36

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Матч ТВ18:54

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Sportbox.RU18:54

«Реал» готов продать Иско за 80 млн евро

Bookmaker-ratings.ru17:46

Реал» готов продать Иско

Sport.ru18:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Политика

Зеленскому предложили начать демонтаж «Украины»

Обновлено в 18:14
Экономика

Отели в Турции снизили цены туристов из России

Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28
Политика

Антонов заявил о развязывании США визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.
Обновлено в 17:39
Футбол

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Обновлено в 12:17
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика

Мэй поспорила с Путиным в финальной речи

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика

В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.
Обновлено в 17:46
Политика

Лавров поставил Грузии условия для отмены запрета на полеты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва не станет рассматривать возможность отмены санкций в отношении Грузии до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности россиян.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие

«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17

Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Экономика

Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост

Обновлено 15 июля в 14:32
Игры

Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Футбол

«Зенит» дозаявил в РПЛ Заболотного и еще восьмерых игроков

После изменений состав команды на РПЛ пополнили: защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев, а также нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Обновлено в 09:42
Авто

АвтоВАЗ начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено в 21:00
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Политика

Стали известны участники вторых теледебатов демократов в США

Стали известны имена участников вторых теледебатов среди кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:02
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Обновлено в 14:25
Космос

В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки

Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено вчера в 13:27
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Здоровье

Находкинская стоматология растит новое поколение врачей

В ближайшее время планируем открывать в филиале поликлиники вторую смену – так что работы хватит всем.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами сына Платона к девочкам

Звездная журналистка и актриса Ксения Собчак похвасталась нежными чувствами 2-летнего сына Платона к девочкам.
Обновлено в 09:50
Экономика

Американская аудитория Netflix впервые пошла на убыль

Аудитория платных подписчиков видеосервиса Netflix в США впервые пошла на убыль.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное