Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Экономика Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Общество Россияне переключились на покупку резиновых сапог и теплой одежды Граждане закупаются теплой одеждой и резиновыми сапогами, отказываясь от покупки пива и мороженого, пишут в четверг, 18 июля, «Ведомости».

Политика В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Кино HBO решил перезапустить сериал «Сплетница» Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.

Армия и оружие Серийным Су-57 поменяют двигатели Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23 Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Политика Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.

Происшествия Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.

Экономика В Новгородской области опробуют систему tax free Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Происшествия В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.

Энергетика В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Армия и оружие Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке.