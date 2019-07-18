Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ вчера в 18:54
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Общество
Россияне переключились на покупку резиновых сапог и теплой одежды
Граждане закупаются теплой одеждой и резиновыми сапогами, отказываясь от покупки пива и мороженого, пишут в четверг, 18 июля, «Ведомости».
Обновлено в 06:19
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 уже можно заказать
Обновлено в 06:21
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Серийным Су-57 поменяют двигатели
Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре
В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе
Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Экономика
В Новгородской области опробуют систему tax free
Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
Обновлено в 06:05
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек
В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
Энергетика
В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой
Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме
Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00