Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ вчера в 18:54

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
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СМИ: Хамес вызван в расположение «Реала» для подготовки к сезону

Советский спорт06:05

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Матч ТВвчера в 18:54

«Реал» готов продать Иско за 80 миллионов евро и оставить Хамеса

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

Реал» готов продать Иско

Sport.ruвчера в 18:58

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Sportbox.RUвчера в 18:54

«Реал» готов продать Иско за 80 млн евро

Sport24.ruвчера в 23:45

«Реал» готов продать Иско за € 80 млн

Чемпионатвчера в 17:36
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Экономика

Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

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В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

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Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
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В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

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Экономика

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Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено вчера в 13:55
Гаджеты

Фитнес-браслет Honor Band 5 уже можно заказать

Обновлено в 06:21
Кино

HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Серийным Су-57 поменяют двигатели

Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Общество

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Обновлено в 05:32
Космос

Ракету с «Союзом МС-13» установили на стартовый стол на Байконуре

В четверг, 18 июля, ракета-носитель "Союз-ФГ" установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане.
Обновлено в 04:53
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Иран захватил нефтяной танкер в Персидском заливе

Патруль Корпуса стражей исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого были «миллион литров контрабандного топлива», сообщает агентство Tasnim.
Обновлено в 06:39
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Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына

Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
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Экономика

В Новгородской области опробуют систему tax free

Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.
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Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Приморском крае в страшном ДТП погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморского края в страшном ДТП погибли шесть человек.
Обновлено в 02:58
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В порту Усть-Луга «грязная» нефть подмешивается к чистой

Загрязненная нефть уже понемногу подмешивается к чистой в порту Усть-Луга, содержание хлоридов в сырье в итоге не превышает 4 ppm, сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о российском спецназе в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию агентства Reuters об участии российских спецназовцев и сухопутных сил в боях с протурецкими боевиками в Сирии.
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Шоу-бизнес

Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
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Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
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Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева

Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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В Минэнерго рассказали о сроках восстановления работы Калининской АЭС

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Раскрыты детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

Президент России Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко провели день на Валааме в неформальной обстановке.
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Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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