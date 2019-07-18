Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ вчера в 18:54

Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Реал» готов продать Иско за 80 млн евро

Sport24.ruвчера в 23:45

«Реал» готов продать Иско за € 80 млн

Чемпионатвчера в 17:36

«Реал» готов продать Иско за 80 миллионов евро и оставить Хамеса

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

Реал» готов продать Иско

Sport.ruвчера в 18:58

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Sportbox.RUвчера в 18:54

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Матч ТВвчера в 18:54

«Реал» установил ценник на Иско

Советский спортвчера в 23:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика

МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу

«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Общество

Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели

Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35

Решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым.
Обновлено в 00:23
Авто

Представлен кроссовер Mercedes-AMG GLC 43

Новый Mercedes-AMG GLC 43 доступен как в виде обычного кроссовера, так и купеобразного GLC 43 Coupe.
Обновлено в 00:30
Транспорт

Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом

В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии

Ontology и NEO объявили о партнерстве. Оба токена подорожали

18 июля проекты Ontology и NEO объявили о заключении партнерства с целью создания открытой кроссчейн-платформы и основы для интернета следующего поколения.
Обновлено в 05:02
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика

В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Единоборства

Бетербиев проведёт бой с Гвоздиком 18 октября в США

Обновлено вчера в 17:01
Кино

Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России

На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17

Обновлено в 02:05
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Футбол

Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
Обновлено в 05:00
Экономика

Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы

Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Чуть менее года назад был представлен прототип пикапа от Hennessey под названием Голиаф.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Общество

В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла

По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Интернет

«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей

Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено вчера в 18:12
Общество

В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
ещё по теме
Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», вице-капитан сборной Колумбии. Обладатель премии ФИФА имени Ференца Пушкаша в 2014 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное