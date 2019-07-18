Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ вчера в 18:54
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Власти Москвы подали иск против Зураба Церетели
Московский департамент городского имущества подал в суд на скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35
Решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым.
Обновлено в 00:23
Авто
Представлен кроссовер Mercedes-AMG GLC 43
Новый Mercedes-AMG GLC 43 доступен как в виде обычного кроссовера, так и купеобразного GLC 43 Coupe.
Обновлено в 00:30
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Технологии
Ontology и NEO объявили о партнерстве. Оба токена подорожали
18 июля проекты Ontology и NEO объявили о заключении партнерства с целью создания открытой кроссчейн-платформы и основы для интернета следующего поколения.
Обновлено в 05:02
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Единоборства
Бетербиев проведёт бой с Гвоздиком 18 октября в США
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Эксперт объяснил, как западные следователи подставили Украину в деле МН17
Обновлено в 02:05
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Футбол
Карпин считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
Обновлено в 05:00
Экономика
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы
Минэкономики предлагает государству заплатить за низкие тарифы Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Чуть менее года назад был представлен прототип пикапа от Hennessey под названием Голиаф.
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Общество
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
По словам Тутельяна, изначально очищенное пальмовое масло из-за своего хорошего жирнокислотного состава использовалось для производства молока для детского питания, чтобы сбалансировать жирнокислотный состав.
Обновлено в 04:06
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Интернет
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено вчера в 18:12
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12