Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евроМатч ТВ 18:54
Полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб. Мадридцы потенциально готовы рассмотреть предложения по 27-летнему игроку. Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:08, Вашингтон
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Последняя пятница месяца, 26 июля, может стать «плохим днем» для рубля.
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Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
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Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
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Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено в 07:35
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
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Наука
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При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
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Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
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Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
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Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено в 08:40
Наука
Маленький рогатый динозавр из Китая передвигался на двух ногах
Рогатый динозавр, фрагменты останков которого были впервые обнаружены в китайской части пустыни Гоби в 2005 году, передвигался на двух ногах — палеонтологи смогли установить этот факт благодаря новым находкам.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
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Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
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Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко
Госбюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и его команды, сообщил директор бюро Роман Труба.
Обновлено в 05:32