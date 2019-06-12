Футбол
Иско и Зидан стали жертвами грабителейГазета.Ru вчера в 12:02
Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений, сообщает "Советский спорт". По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
В «Атлетико» сообщили, что Гризманн переходит в «Барселону»
Исполнительный директор «Атлетико» Хиль Марин сообщил, что форвард команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне».
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Роспотребнадзор назвал признаки опасных интернет-магазинов
Специалисты Роспотребнадзора составили признаки потенциально опасных интернет-магазинов, где вместо честных продавцов могут скрываться мошенники.
Обновлено в 03:19
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Политика
На Украине запретили популярный сериал «Сваты»
Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Футбол
Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС
Обновлено в 02:34
Политика
Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе
Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Эксперт рассказала, как правильно выбирать клубнику
Влага на поверхности ягод может свидетельствовать о порче, либо о неправильной температуре хранения.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
В Англии умерло три человека из-за вспышки листериоза
В Великобритании зафиксированы факты смерти троих человек из-за возникновения у них заболевания листериоз.
Обновлено в 00:37
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Просившийся в Канаду кузбассовец пострадал от подземного пожара
Горожанин сопровождал съёмочную группу одного из федеральных каналов в район подземных пожаров, которые уже в течение долгого времени бушуют в Киселёвске.
Обновлено в 01:02
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Происшествия
Стало известно, что Россия потребовала за задержанное эстонское судно
Задержанное пограничниками России эстонское рыболовное судно Roxen останется под арестом в морском рыбном порту Калининграда, если эстонская сторона не внесет необходимую сумму залога.
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Обновлено в 02:01
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Экономика
Опрос РБК выявил страхи бизнеса по поводу незаконного преследования
Наконец, читателей РБК просили оценить, гарантирует ли судебная система защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.
Обновлено в 01:10
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве
12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор
Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30