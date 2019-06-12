Футбол

Иско и Зидан стали жертвами грабителейГазета.Ru вчера в 12:02

Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений, сообщает "Советский спорт". По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
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Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Газета.Ruвчера в 12:02

Иско и Зидан стали жертвами воров

Sport24.ruвчера в 11:22

Дома Зидана и Иско обокрали

Sports.ruвчера в 10:00

СМИ: Дома Зидана и Иско были ограблены

Матч ТВвчера в 11:14

Дома Зидана и Иско ограбили

Спорт-Экспрессвчера в 10:58

Иско и Зидан стали жертвами воров

Чемпионатвчера в 10:50

СМИ: Дома Зидана и Иско были ограблены

Sportbox.RUвчера в 11:14
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