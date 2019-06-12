Футбол
Иско и Зидан стали жертвами грабителейГазета.Ru вчера в 12:02
Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений, сообщает "Советский спорт". По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
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