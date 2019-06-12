Футбол
Иско и Зидан стали жертвами грабителейГазета.Ru 12:02
Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений, сообщает "Советский спорт". По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
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Путин поздравил россиян с Днем России
Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле поздравил жителей страны с Днем России.
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Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
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Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.
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День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
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Телеведущая Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что поет она куда лучше, чем Ольга Бузова, которая сегодня одна из немногих в стране, кто способен собрать полные концертные залы.
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Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
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Женская сборная России по стрельбе из классического лука завоевала лицензию для участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщается на сайте Всемирной федерации стрельбы из лука.
Обновлено в 15:10
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Обновлено в 14:03
Технологии
WhatsApp пригрозил пользователям судом
В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено вчера в 21:18
Гаджеты
Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости
Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Медики рассказали, о каком заболевании говорит сильный храп во сне
«Апноэ во сне является фактором риска возникновения артериальной гипертензии, а высокое кровяное давление имеет тенденцию приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям и вызывать инфаркты», - рассказал доктор Лоуренс Эпштейн.
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Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.
Обновлено в 11:07
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Политика
Запрет на ношение военной формы СССР одобрили в Латвии
Депутаты одобрили внесение поправки в законодательство, запрещающей носить формы Красной армии, НКВД и других правоохранительных органов, существовавших в Советском Союзе.
Обновлено в 13:22
Теннис
Медведев вылетел с турнира в Штутгарте во втором круге
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Третий сеяный россиянин в матче второго круга проиграл французу Люке Пую.
Обновлено в 15:16
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика
Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
Общество
Бэнкси показал новое граффити в аэропорту Хитроу
Британский уличный художник Бэнкси продемонстрировал в своем Instagram новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.
Обновлено в 10:33
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20