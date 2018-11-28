Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари
Soccer.ru
09:56

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Soccer.ru09:56

Подробнее о событии

СМИ: Иско пропустил матч с «Ромой» из-за конфликта с Солари

Sportbox.RU12:56

СМИ: Иско пропустил матч с «Ромой» из-за конфликта с Солари

Матч ТВ12:56

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Soccer.ru09:56

Сантьяго Солари: Оставить Иско вне состава – это особое решение в особый момент

Советский спорт05:57

Иско не попал в заявку на матч с «Ромой», потому что проявил неуважение к Солари

Sports.ru09:43

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

Газета.Ru05:01

В Испании назвали причину отсутствия Иско в заявке «Реала» на матч с «Ромой»

Sport24.ru02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Обновлено в 15:11
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 14:34
Футбол

Кононов попросил журналистов перестать обсуждать тему Глушакова

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к журналистам с просьбой прекратить обсуждать тему капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 09:58
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Футбол

Тоттенхэм — Интер 0:0 (1-й тайм)

В первом матче «Интер» обыграл «Тоттенхэм» (2:1).
Обновлено в 14:59
Футбол

УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.
Обновлено в 14:46
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:39
Футбол

Леонардо Ди Каприо посетит матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Обновлено в 14:33
Футбол

Ла Лига подала иск на RFEF из-за запрета играть в Майами

Источники в RFEF говорят, что полномочия, делегированные Ла Лиге, позволяют исключительно организовывать матчи, а не менять правила проведения соревнований.
Обновлено в 14:47
Футбол

В Италии матч будет переигран из-за ошибки судьи

Матч завершился со счетом 1:1, но, по информации с официального сайта итальянского спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио, будет переигран из-за судебной ошибки.
Обновлено в 14:31
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 13:52
Футбол

«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года

Обновлено в 12:49
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с «Янг Бойз»

Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.
Обновлено в 11:27
Футбол

Луис Адриано: «Спартаку» по силам выйти в четвертьфинал Лиги Европы

Форвард «Спартака» Луис Адриано поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».
Обновлено в 05:48
ещё по теме
Сантьяго Солари
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 13 ноября 2018 - главный тренер клуба «Реал Мадрид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное