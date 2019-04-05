Исключить Эстонию из ООН призвали в ГосдумеГазета.Ru вчера в 21:05

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН. Об этом сообщает РИА "Новости".

Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме

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