Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в ГосдумеГазета.Ru вчера в 21:05
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
В Госдуме призвали генсека ООН исключить Эстонию из всемирной организации
Московский Комсомолецвчера в 23:48
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 00:14, Ашберн
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины
"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
КНДР могла начать строительство подлодки с баллистическими ракетами
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Задержан руководитель Росреестра по Амурской области
Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Шесть человек отравились газом в Кемеровской области
Инцидент произошел в городе Киселёвске в частном доме на Одесской улице.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Переменная облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями и до плюс 8 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Иркутской области загорелась школа
Школа горит в одном из сел Иркутской области на площади 450 квадратных метров, сотрудники эвакуировали из здания 68 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:08
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее
Обновлено 03 апреля в 23:14
Шоу-бизнес
Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов
Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа
Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
В Израиле захоронены переданные Россией останки сержанта Баумеля
В Иерусалиме, на главном национальном кладбище Израиля, были захоронены останки сержанта Захарии Баумеля, который погибшего в 1982 году в Ливане, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:11
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе
В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено вчера в 12:33
Здоровье
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Конгресс США отказал Саудовской Аравии в поддержке
«Если бы вы действительно волновались о жизнях йеменцев, то поддержали бы усилия Саудовской Аравии, препятствующие превращению Йемена в марионетку коррумпированной, жестокой Исламской Республики Иран»,— заявил госсекретарь США Майк Помпео после принятия резолюции Сенатом.
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
В канадском Торонто хоккеисты из "Мэйпл Лифз" принимали "Тампу-Бэй Лайтнинг" и потерпели поражение от гостей со счетом 1:3. Ключевую роль в победе "молний" сыграли три российских легионера: Михаил Сергачев отдал результативную передачу в моменте с голом Алекса Киллорна, Никита Кучеров забил еще один гол, а Андрей Василевский совершил 29 сейвов, хоть и пропустил одну шайбу от Митчелла Марнера.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В Госдуме потребовали от Apple определиться с принадлежностью Крыма
Депутаты Госдумы обратили внимание на некорректное отображение границ России на картах для iOS, а именно территории Крыма.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено вчера в 06:58
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут
Оптимизированное время Согласно итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, которое в 2018 году провел Росстат, каждый третий россиянин старше 15 лет, вызывавший скорую помощь, ждал ее от 21 до 40 минут.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москва-реке
Проблемы возникнут и у компаний, которые перевозят туристов по реке в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 12:56
Происшествия
У Абызова в «Лефортово» появился любимый повар, сообщили в ОНК
Экс-министру открытого правительства России Михаилу Абызову нравится питание в следственном изоляторе "Лефортово", но работу определенного повара он выделяет особенно, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:09
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено 03 апреля в 16:25