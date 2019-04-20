Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на УкраинеREGNUM 12:59
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько. Об этом сам адвокат написал на странице в соцсети Facebook.
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Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
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Здоровье
Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека
Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
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Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере
По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено в 08:56
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Певица Адель разводится с мужем
Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
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Общество
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Космос
В пустыне Гоби открылась марсианская база для китайских школьников
Посреди пустыни Гоби в Китае появился симулятор базы на Марсе.
Обновлено 18 апреля в 05:19
Происшествия
Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже
20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
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Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
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Теннис
Павлюченкова: победа Потаповой придала мне уверенности
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над Ясмине Паолини во втором полуфинальном поединке Кубка Федерации с командой Италии.
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Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
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Музыка
В эфире ютьюба нейросеть «запилила» дэт-метал длинною в месяц
В прямом эфире искусственный интеллект обучается на огромном количестве треков дэт-метал.
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Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
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Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Культура
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»
С 19 апреля по 5 мая в Москве и с 8 по 12 мая в Санкт-Петербурге пройдут гастроли легендарного цирка Дю Солей.
Обновлено в 01:28
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Культура
«Библионочь» пройдет в субботу в Москве
Всероссийская акция «Библионочь» пройдет во всех округах Москвы в субботу на 230 площадках.
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Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Шоу-бизнес
Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой
Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
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Футбол
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»
Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09