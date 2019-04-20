Политика

Иск о снятии Зеленского с выборов подали на УкраинеREGNUM 12:59

Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько. Об этом сам адвокат написал на странице в соцсети Facebook.
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Украинский адвокат подал иск об отстранении Зеленского от выборов

РБК13:41

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

РИА Новости12:19

Юрист штаба Зеленского: Иск об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины не имеет перспектив

Эхо Москвы13:30

Украинский адвокат заявил о подаче иска против Зеленского

RT на русском12:12

Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

Известия12:04

Суд в Киеве рассматривает снятие Зеленского с выборов

Газета.Ru12:39

На Украине подали иск о снятии Зеленского с выборов

Коммерсантъ12:13
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Здоровье

Ученые: Чрезмерное «комплексное лечение» вредит организму человека

Ученые заявили, что чрезмерное увлечение такой терапией может нанести вред организму человека.
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Армия и оружие

Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере

По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Британская певица Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки приняли решение развестись.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Общество

Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Космос

В пустыне Гоби открылась марсианская база для китайских школьников

Посреди пустыни Гоби в Китае появился симулятор базы на Марсе.
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Происшествия

Опубликовано фото жуткого ДТП с 4 погибшими в Воронеже

20 апреля около 5:10 утра на Ленинском проспекте в Воронеже в районе остановки "Улица Серафимовича" столкнулись иномарка Kia Optima, за рулем которой находился 33-летний местный житель, и автобус ПАЗ под управлением 55-летнего воронежца.
Обновлено в 01:40
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено в 11:33
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.
Обновлено в 08:34
Теннис

Павлюченкова: победа Потаповой придала мне уверенности

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после победы над Ясмине Паолини во втором полуфинальном поединке Кубка Федерации с командой Италии.
Обновлено в 13:18
Единоборства

Алиев объявил о завершении карьеры после победы на турнире UFC

Обновлено в 13:11
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Обновлено в 12:43
Хоккей

Свечников: Овечкин первым предложил подраться

Обновлено в 13:14
Музыка

В эфире ютьюба нейросеть «запилила» дэт-метал длинною в месяц

В прямом эфире искусственный интеллект обучается на огромном количестве треков дэт-метал.
Обновлено в 13:56
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Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Культура

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара»

С 19 апреля по 5 мая в Москве и с 8 по 12 мая в Санкт-Петербурге пройдут гастроли легендарного цирка Дю Солей.
Обновлено в 01:28
Политика

В сети опубликовано фото шпаргалки Зеленского на дебатах с Порошенко

Обновлено в 11:30
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Культура

«Библионочь» пройдет в субботу в Москве

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет во всех округах Москвы в субботу на 230 площадках.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Собчак назвала Волочкову любимой игрушкой

Телеведущая Ксения Собчак назвала балерину Анастасию Волочкову «любимой игрушкой» и самым «любимым персонажем в отечественном шоу-бизнесе» в ходе дебатов на телевидении.
Обновлено в 13:29
Футбол

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»

Стал известен стартовый состав на сегодняшний матч 24-го тура Российской Премьер-лиги сине-бело-голубых против «Краснодара».
Обновлено в 13:09
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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