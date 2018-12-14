Общество

Иск Золотова к Навальному оставили без движения
ТАСС
03:31

"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.
ТАСС03:31
с чего всё началось

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.
ТАСС03:31

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Суд оставил без движения иск Золотова к Навальному

RT на русском05:06

Суд оставил без движения иск руководителя Росгвардии к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства

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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

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Суд оставил без движения иск главы Росгвардии к Навальному

РБК03:42

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

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Суд нашел недостатки в иске Золотова к Навальному

Коммерсантъ03:27

Суд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Интерфакс03:21
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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