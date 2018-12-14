Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному оставлен без движения, Люблинский суд Москвы установил срок до 9 января для устранения недостатков.

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"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

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