Политика
Депутат законодательного собрания края коммунист Андрей Ищенко тоже подал документы для регистрации кандидатом на выборы, подтвердила Камаева. Ищенко решил идти на выборы самовыдвиженцем после того, как приморское отделение КПРФ отказалось его выдвигать.
Ведомости18 ноября в 09:02
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Самовыдвиженец Ищенко заявил о прохождении муниципального фильтра
Московский Комсомолец18 ноября в 11:26
Андрей Ищенко подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Приморья
Эхо Москвы18 ноября в 09:31
Эксперт оценил ситуацию со сбором Ищенко подписей на выборах главы Приморья
РИА Новости18 ноября в 07:01
Андрей Ищенко представил пакет документов с прицелом на выборы губернатора Приморья
КП - Владивосток18 ноября в 03:55
Ищенко заявил, что преодолел муниципальный фильтр на выборах губернатора Приморья
Коммерсантъ17 ноября в 10:44
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Политика
В Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол
В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.
Обновлено в 10:05
Политика
Страны-члены КЗХО проголосовали за увеличение бюджета ОЗХО
В конце июня государства-участники в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.
Обновлено в 10:31
Политика
Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции Евросоюза в Азовском море
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков направил вопрос о «конкретных мерах» Евросоюза по ситуации в Азовском море в Министерство иностранных дел.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК госпрограмму вооружений
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.
Обновлено в 10:35
Политика
Могерини исключила возможность превращения ЕС в военный союз
Европейский союз не будет преобразован в военный союз.
Обновлено в 10:00
Политика
Откуда не ждали. Украина спохватилась по поводу «Турецкого потока»
Униговский заявил о том, что в результате запуска "Турецкого потока" украинская газотранспортная система будет перекачивать в год на 12-13 млрд кубометров газа меньше.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше
Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.
Обновлено в 10:38
Политика
Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
Обновлено в 10:28
Политика
МВД предложило сделать бессрочным вид на жительство
По словам замруководителя главка МВД по вопросам миграции, лицам, которые хотят связать свою судьбу с Россией, будет предлагаться получать вид на жительство без необходимости перед этим получать разрешение на временное проживание.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В российской армии возродят институт сестер милосердия
В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 10:22
Политика
Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.
Обновлено в 10:31
Политика
Испания пригрозила заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара
Премьер-министр страны Педро Санчес выступил с заявлением, что Испания может проголосовать против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
Обновлено в 10:34
Политика
Пушилин официально вступил в должность главы ДНР
Денис Пушилин официально вступил в должность главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 10:17