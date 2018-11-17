Депутат законодательного собрания края коммунист Андрей Ищенко тоже подал документы для регистрации кандидатом на выборы, подтвердила Камаева. Ищенко решил идти на выборы самовыдвиженцем после того, как приморское отделение КПРФ отказалось его выдвигать.

Ищенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Приморья

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