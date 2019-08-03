Акция проходит в формате "прогулок по бульварам". Организаторы призвали несогласных с решением Мосгоризбиркома выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в протесте заявили более в группе во "ВКонтакте" - 10 тысяч человек, а в Facebook - более 20 тысяч.

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