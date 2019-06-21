Политика
Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНРREGNUM 06:15
Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
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с чего всё началось
Двух граждан Ирландии не пустили в Украину за то, что в аэропорту «Борисполь» они появились в одежде с российской символикой, а также кричали «ДНР, вперёд», говорится на сайте украинской погранслужбы.Рамблер07:00
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Ирландцы с флагами России и криками «ДНР, вперед» переполошили аэропорт Украины
Московский Комсомолец05:47
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