Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНРREGNUM 06:15

с чего всё началось

Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР

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