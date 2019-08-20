Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдлеГазета.Ru 08:08

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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с чего всё началось

Иркутская чиновница прокомментировала скандальные слова о «быдле»

Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на ее собственный, называет жертв паводка "бичами" и "быдлом".
РЕН ТВ06:44

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Иркутская чиновница назвала «бичами» и «быдлом» жертв наводнения в Тулуне

URA.Ru11:49

Эксперты: Голос с аудиозаписи о «быдле» в Тулуне принадлежит иркутской чиновнице

Life.ru11:14

Назвавшая жертв паводка «быдлом» и «бичевней» чиновница сделала заявление

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Чиновница, назвавшая жертв паводка «бичами» и «быдлом», призвала дождаться экспертизы

Вести.Ru07:36
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За последние пять лет число детей с пороками органов зрения в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42 процента.
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На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов

Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
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В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

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Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
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На курорте в Турции 12-летнюю петербурженку засосало в трубу бассейна

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
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Накануне суд отказался рассматривать вопрос об аресте Яшина, вернув материалы дела в полицию для устранения недостатков.
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