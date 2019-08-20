Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдлеГазета.Ru 08:08
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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с чего всё началось
Начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала скандальную аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на ее собственный, называет жертв паводка "бичами" и "быдлом".РЕН ТВ06:44
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