Общество

Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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СМИ: повторное наводнение в Иркутской области грозит экологической катастрофой на Байкале

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Байкалу грозит новая опасность

Газета.Ruвчера в 19:57

Эксперты: паводок под Иркутском способен уничтожить экосистему Байкала

Московский Комсомолецвчера в 19:45

Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

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СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала

RT на русскомвчера в 21:59

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Известиявчера в 19:03
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По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
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"Используя договоренности о перемирии, Майстренко (командир 54 бригады силовиков Алексей Майстренко - ред.) продолжает скрытное размещение запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, проведение мероприятий по оборудованию новых, дооборудованию и маскировке имеющихся позиций", - заявил начальник пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
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Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
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В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 9,5 м

Уровень воды в реке Ия в районе города Тулун Иркутской области продолжает расти.
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В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
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Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля

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Происшествия

Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Число погибших в результате крушения самолёта в Пакистане увеличилось до 15. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за паводков.
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В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
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Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
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Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
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В штата Пара на севере Бразилии в результате пятичасового восстания в тюрьме погибли 52 заключенных.
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