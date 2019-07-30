Общество
Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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с чего всё началось
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Известиявчера в 17:01
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Эксперты: паводок под Иркутском способен уничтожить экосистему Байкала
Московский Комсомолецвчера в 19:45
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