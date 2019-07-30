Общество
Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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с чего всё началось
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Известиявчера в 17:01
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Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека
Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся
Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Интернет
Мошенники нашли еще один способ кражи денег с банковских карт
Эксперты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 03:41
Кино
Джейсон Момоа отомстит за смерть жены
За сценарий отвечают Грегг Гурвиц ("Королева юга", "Книга Генри"), Филип Эйснер ("Хроники мутантов", "Сквозь горизонт") и Уилл Стейплс ("Стрелок").InterMedia напоминает: "Милая девочка" станет вторым совместным проектом Момоа и Netflix.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете
В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»
Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Происшествия
Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии
Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Технологии
Facebook не станет запускать свою криптовалюту? Компания обратилась к SEC
В компании отметили, что не имеют достаточного опыта работы с криптовалютами или блокчейном, что может негативно повлиять на способность создания продуктов подобного рода.
Обновлено в 04:01
Авто
ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Авто
Следующее поколение минивэна Toyota Sienna замечено на тестах
Предположительно, новый Toyota Sienna будет базироваться на модульной архитектуре марки, благодаря которой минивэн может расти во всех направлениях.
Обновлено в 02:50
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Культура
«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения
"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
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