Общество

Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Известиявчера в 17:01

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Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:34

Эколог пояснил, чем Байкалу грозит повторный паводок в Иркутской области

URA.Ru00:01

СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала

RT на русскомвчера в 21:59

Хлор, рыбы и нерпы: Повторный паводок в Иркутской области может полностью уничтожить Байкал - эксперты

Царьградвчера в 22:26

Эксперт: токсичные отходы на юге Байкала, где прошли дожди, не вытекают за пределы карт

ТАСС04:13

Обнаружена новая угроза Байкалу

Lenta.ruвчера в 19:14

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Известиявчера в 19:03
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Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
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Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за падения человека

Утром во вторник из-за падения человека на пути были увеличены интервалы движения поездов Таганско-Краснопресненской линии Московского метро, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Путешествия

Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Общество

В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России изменятся правила сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Обновлено в 01:40
Интернет

Мошенники нашли еще один способ кражи денег с банковских карт

Эксперты в области информационной безопасности из компании Sucuri рассказали о новом способе хищения денежных средств с банковских карт.
Обновлено в 03:41
Кино

Джейсон Момоа отомстит за смерть жены

За сценарий отвечают Грегг Гурвиц ("Королева юга", "Книга Генри"), Филип Эйснер ("Хроники мутантов", "Сквозь горизонт") и Уилл Стейплс ("Стрелок").InterMedia напоминает: "Милая девочка" станет вторым совместным проектом Момоа и Netflix.
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Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

Обновлено в 00:14
Политика

Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

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Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

В подмосковном Сергиевом Посаде женщина оставила своего двухлетнего ребенка в ячейке камеры хранения супермаркета, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 03:26
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады

Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге

Обновлено в 04:31
Происшествия

Названа дата возвращения южнокорейских спасателей из Венгрии

Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Технологии

Facebook не станет запускать свою криптовалюту? Компания обратилась к SEC

В компании отметили, что не имеют достаточного опыта работы с криптовалютами или блокчейном, что может негативно повлиять на способность создания продуктов подобного рода.
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Авто

ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»

Обновлено в 01:50
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

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Авто

Следующее поколение минивэна Toyota Sienna замечено на тестах

Предположительно, новый Toyota Sienna будет базироваться на модульной архитектуре марки, благодаря которой минивэн может расти во всех направлениях.
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Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
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«Терминатор» Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения

"Терминатор" Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения.
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