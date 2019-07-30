Общество

Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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с чего всё началось

Хлор и фауна: иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Известиявчера в 17:01

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Эколог пояснил, чем Байкалу грозит повторный паводок в Иркутской области

URA.Ru00:01

В Байкальске опровергли данные об утечке токсичных отходов из-за паводка

ТАССвчера в 23:45

Обнаружена новая угроза Байкалу

Lenta.ruвчера в 19:14

Хлор, рыбы и нерпы: Повторный паводок в Иркутской области может полностью уничтожить Байкал - эксперты

Царьградвчера в 22:26

Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:34

СМИ сообщили о последствиях паводка в Приангарье для экосистемы Байкала

RT на русскомвчера в 21:59

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Известиявчера в 19:03
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Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество

Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов

Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
Обновлено 28 июля в 18:00
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

В Екатеринбурге на полигоне от удара током погиб солдат-срочник

В Екатеринбурге на полигоне от сильного удара током погиб солдат-срочник из Башкирии. На Урале он прослужил восемь месяцев.
Обновлено в 02:50
Здоровье

Врачей предложили премировать за выявление рака

В Министерстве здравоохранения России предложили ввести для врачей дополнительные выплаты из государственного бюджета за выявление онкологических заболеваний на профосмотрах или диспансеризации.
Обновлено вчера в 08:45
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Происшествия

Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика

Власти Синьцзяна опровергли сообщения западных СМИ о «лагерях для уйгуров»

Как уточнил в ходе брифинга заместитель секретаря парткома, председатель СУАР Шохрат Закир, подобные центры в регионе созданы для достижения трех целей: обучения населения Синьцзяна законам КНР, китайскому языку, воспитания в нем правильного осознания понятия свободы религии.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Обновлено в 02:27
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Порошенко назвал причину проигрыша своей партии на выборах в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Экономика

1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров

С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Это произойдёт впервые с 2016 года – сообщают «Известия».
Обновлено в 02:46
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено вчера в 09:56
Кино

Машков назвал условие возвращения в кино

Обновлено в 02:58
Хоккей

Андрей Василевский подписал контракт с «Тампой» на 8 лет и $ 76 млн

Обновлено вчера в 11:30
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