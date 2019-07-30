Общество
Иркутский паводок может убить экосистему БайкалаИзвестия вчера в 19:03
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
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с чего всё началось
Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Политика
Симоньян прокомментировала создание русскоязычного канала в Киеве
Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
За одну неделю в Японии от сильной жары погибли 11 человек
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
Более 40 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом и легковым автомобилем в Черногории.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске ликвидирован
Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству шуб в Пятигорске Ставропольского края, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»
Обновлено в 00:44
Наука
Выброс рутения в 2017 году связали с производством источника нейтрино
Ранее в журнале Science высказывались предположения, что выброс рутения может быть связан с процессом производства радиоактивного источника на базе церия-144 (период полураспада 285 дней) для итальянского нейтринного эксперимента «Борексино» (читайте об этом эксперименте в материале «Лаборатория под горой»).
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
ФАС завела дело о нарушениях при закупках палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» при закупках палаток для летнего лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», сообщило ведомство во вторник.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Вторая волна паводков подтопила 475 домов в Иркутской области
Вторая волна паводков подтопила 475 жилых домов в 20 населённых пунктах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Культура
В Голландии скончался дирижер Александр Вакульский
В 1976 году Александр Вакульский переехал из России в Голландию, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра, а также главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра, впоследствии проработав на этой должности 23 года.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500
В США предположили, что ведущим покупателем российской ракетной системы С-500, запущенной в производство в нынешнем году, станет Китай.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Генштаб опроверг обвинения в уничтожении Россией рынка в Идлибе
Рынок в Идлибе, в уничтожении которого "Белые каски" обвинили РФ, совершенно цел и работает в обычном режиме, это подтверждает аэросъемка, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы
В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии
Обновлено 27 июля в 21:06
Происшествия
Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова
Обновлено вчера в 09:21