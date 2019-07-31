Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводненияРБК 05:01
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.
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Политика
Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
Обновлено в 05:43
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Обновлено в 04:51
Происшествия
Теракт предотвратили в Татарстане
Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин облегчил получение автомобильных номеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей.
Обновлено в 01:24
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Канадские ученые сравнили противовоспалительные свойства аспирина и конопли, обнаружив, что последняя в 30 раз более эффективна.
Обновлено в 04:23
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский пригласил Лукашенко на Украину
«Владимир Зеленский ещё раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:36
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:05
Футбол
Дибала разочарован решением «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала разочарован решением "Ювентуса", заявляет Tuttomercatoweb.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос
Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Задержан мужчина, напавший с топором на брокеров в Петербурге
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который топором нанес тяжелые травмы двоим сотрудникам брокерской конторы в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:51
Общество
Хорошей погоды в Москве придётся ждать ещё неделю
В конце следующей недели в центральные регионы России придёт тёплый воздух со Средиземного моря.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте
Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено вчера в 14:00