В сентябре 2015 года на досрочных прямых выборах губернатора победил во втором туре единоросса Сергея Ерощенко. О восстановительных работах и сроках возведения нового жилья — Владимир Путин во время поездки в область раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка.

с чего всё началось

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал "трудностями перевода" историю, связанную с разбрасываемой в воду гуманитарной помощью. Так он ответил на критику президента РФ Владимира Путина, пишет РБК.

Политика В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Происшествия Силовики провели обыски в управлении Роспотребнадзора по Дагестану Обыски и выемку документов провели силовики в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

Общество Суд установил порядок общения Дениса Глушакова с детьми Адвокат бывшей супруги Дениса Глушакова Алиса Образцова заявила, что суд установил порядок общения бывшего капитана «Спартака» с двумя дочерьми.

Политика Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Политика Путин подключил армию к тушению пожаров в Сибири Президент России Владимир Путин по итогам доклада руководителя МЧС Владимира Пучкова о ситуации с лесными пожарами в Сибири дал указание Министерству обороны принять участие в борьбе с огнем.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Финансы ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Общество Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе Начиная с 1 августа 2019 года в силу вступит ряд изменений, внесенных в законодательство, которые важны для многих жителей столицы.

Происшествия В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко.

Шоу-бизнес Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.

Происшествия В Москве у мужчины отобрали рюкзак с пятью миллионами рублей В Москве у мужчины на улице украли пять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.

Армия и оружие Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.

Армия и оружие Россия разрешила передачу Египту двух иорданских Ил-76МФ Россия разрешила Иордании передать Египту два ранее поставленных королевству военно-транспортных самолета Ил-76МФ.

Политика Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.

Культура Евгений Герчаков празднует юбилей 31 июля Народный артист России Евгений Герчаков отмечает знаменательную дату: актёру театра и кино исполняется 70 лет или, как предпочитает говорит сам артист, «100 минус 30».

Общество СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны По подсчетам The Insider, связанные с Шебуновой фирмы выручили на сделках с минобороны и МЧС как минимум 6,5 млрд рублей.

Происшествия Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.

Общество Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.