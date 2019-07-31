Политика
Иркутский губернатор ответил на критику ПутинаМосковский Комсомолец 06:56
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал "трудностями перевода" историю, связанную с разбрасываемой в воду гуманитарной помощью. Так он ответил на критику президента РФ Владимира Путина, пишет РБК.
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с чего всё началось
В сентябре 2015 года на досрочных прямых выборах губернатора победил во втором туре единоросса Сергея Ерощенко. О восстановительных работах и сроках возведения нового жилья — Владимир Путин во время поездки в область раскритиковал ход работ по ликвидации последствий паводка.РБК00:00
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Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
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Какие законодательные изменения ждут москвичей в августе
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Обновлено вчера в 23:24
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Обновлено в 08:12
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Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 18:40
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Евгений Герчаков празднует юбилей
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Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
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Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
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Какой овощ разрушает зубы, выяснили специалисты
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Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская ОС до конца года
До конца 2019 года на смартфонах Huawei будет запущена российская операционная система "Аврора".
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