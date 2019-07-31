Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводненияРБК 05:01
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.
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Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Обновлено в 06:47
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными
Мосгоризбирком вернул незарегистрированным кандидатам более пяти тысяч подписей, ранее признанных недействительными, - заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Обновлено в 07:33
Игры
Как выглядела бы Cyberpunk 2077, если б вышла на PS1
Обновлено в 05:57
Общество
Налоговая рассекретила истинный размер доходов Бари Алибасова
Недавно благодаря «утечке» информации из налоговой службы стал известен истинный размер доходов продюсера Бари Алибасова, который оказался скромнее, чем многие могли ожидать.
Обновлено в 04:19
Политика
Лукашенко пригласил Зеленского в Белоруссию
Обновлено в 07:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено в 06:30
Общество
Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии
Обновлено в 07:07
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Финансы
Прибыль Сбербанка по МСФО за I полугодие выросла до 476,9 млрд рублей
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 11,6%, до 476,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:41
Экономика
Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами
Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено 29 июля в 19:01
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Интернет
Google представила обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Общество
На Средний Урал надвигаются град, грозы и сильный ветер
Обновлено в 07:12
Происшествия
На Урале в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В городе Асбест Свердловской области в результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей пострадали восемь человек.
Обновлено в 07:59
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты
Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 02:29
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой «дочки»
Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.
Обновлено в 07:27
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20