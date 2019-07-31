Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводненияРБК 05:01
Во время визита в Иркутскую область 19 июля Путин критиковал губернатора Левченко за неудовлетворительную работу по устранению последствий паводка.
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с чего всё началось
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.РБК05:01
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Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В Финляндии впервые выписали штрафы пользователям самокатов
Полиция столичного региона Финляндии впервые выписала четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные манёвры на оживлённом тротуаре, сообщил командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.
Обновлено в 08:41
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 00:18
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
Обновлено в 05:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Общество
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Одного из пропавших при паводке в Иркутской области нашли живым
Один из семи пропавших без вести при паводке в Иркутской области обнаружен живым.
Обновлено в 09:22
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.
Обновлено в 08:57
Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Футбол
Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»
Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
Обновлено в 09:24
Политика
Врио главы Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой
Обновлено в 08:00
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой
Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 05:30
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая потребовала защиты у британского суда
Принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн, жена правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда Аль-Мактума, впервые появилась на публике после своего нашумевшего побега.
Обновлено вчера в 13:55
Финансы
Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца
Сбербанк заработал ₽250,3 млрд чистой прибыли во втором квартале по МСФО. Это на 16,3% больше, чем во втором квартале прошлого года.
Обновлено в 08:25
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым
Обновлено в 06:02
Музыка
Музыканты из Rammstein признались в любви к России
Немецкая рок-группа Rammstein в призналась в любви к России.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Дюжину новых школ и детских садов откроют к 1 сентября в Москве
Ранее лава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщал, что до конца текущего года в Москве за счёт инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию еще одну школу и четыре детских сада.
Обновлено в 07:35